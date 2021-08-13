Навальный прокомментировал новое обвинение в свой адрес

Блогер Алексей Навальный в свойственной ему манере высказался по поводу нового уголовного дела, в котором он является главным подозреваемым.

Он уверен, что он никак не мог совершить приписываемое ему преступление, так как для этого ему понадобилась бы машина времени. Блогер назвал себя Алексей "Док Браун" Навальный или Марти Макнавальный, намекая на сюжет фильма Стивена Спилберга "Назад в будущее".

"Приехавший ко мне в лагерь следователь (аж полковник Главного следственного управления!) вручил мне обвинение. Теперь в связи с "созданием организации, посягающей на личность и права граждан". Преступление я совершил в 2011 году, создав ФБК*. А доказательством преступности моих действий стало то, что 10 лет спустя "суд" признал ФБК экстремистской организацией", — пишет в своём Instagram-аккаунте Навальный.

Оппозиционер уверен, что скоро его обвинят во всех бедах и катастрофах планетарного масштаба.

"Думаете, почему динозавры вымерли? Ничего, паззл моего гениального замысла скоро сложится, и вы всё поймёте", — пишет Навальный.

*ФБК - иноагент, признан судом экстремистской организацией.

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