"Одноклассники" совместно с онлайн-школой "ЕГЭ Вебиум" организовали бесплатный курс для родителей школьников, которые готовятся к ЕГЭ. Вебинары пройдут 14, 18 и 20 августа 2021 года.
Перед новым учебным годом будут подняты актуальные проблемы, которые ежегодно возникают у выпускников и их родителей. Например, специалисты обсудят важность психологической поддержки ребёнка при подготовке к ЕГЭ.
Первый вебинар состоится 14 августа в 12.00. Посвящён он будет мотивации школьников и формату подготовки к ЕГЭ.
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