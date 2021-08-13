"Одноклассники" проведут бесплатный онлайн-курс по ЕГЭ для родителей

"Одноклассники" совместно с онлайн-школой "ЕГЭ Вебиум" организовали бесплатный курс для родителей школьников, которые готовятся к ЕГЭ. Вебинары пройдут 14, 18 и 20 августа 2021 года.

Одноклассники запускают вебинар для родителей.

Перед новым учебным годом будут подняты актуальные проблемы, которые ежегодно возникают у выпускников и их родителей. Например, специалисты обсудят важность психологической поддержки ребёнка при подготовке к ЕГЭ.

Первый вебинар состоится 14 августа в 12.00. Посвящён он будет мотивации школьников и формату подготовки к ЕГЭ.