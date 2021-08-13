Секретарь ОНК: обвиняемый в массовом убийстве Галявиев получает пожертвования

Ильназ Галявиев, которого обвинили в массовой стрельбе в казанской школе, сейчас живёт в психиатрическом отделении СИЗО "Бутырка". Ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников рассказал СМИ RT, что парень регулярно получает пожертвования от "сочувствующих".

По данным Алексея Мельникова, на лицевом счёту в СИЗО у Ильназа Гиляева накопились около 39 тысяч рублей. Правозащитник передал слова обвиняемого:

"Деньги перечисляют люди, сочувствующие мне, положению в котором я оказался. Они же собрали деньги на оплату услуг адвоката в Москве".

Заключённые на деньги лицевого счёта покупают еду и предметы первой необходимости. Ильназ Галявиев, например, покупает сигареты через тюремный интернет-магазин.

Ильназа Галявиева поддерживают не только денежно, но и морально. Алексей Мельников рассказал, что в социальных сетях есть фан-клуб парня.

Ильназ Галявиев раскаивается и заявляет, что в момент массового убийства находился в невменяемом состоянии.

Представители Следственного комитета заявляли, что обвиняемый пока не прошёл психолого-психиатрическую экспертизу полностью.

Напомним, что 11 мая в ходе стрельбы Ильназа Галявиева скончались семь детей и двое взрослых.

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