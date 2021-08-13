Качество спермы у мужчин после коронавируса становится хуже. Такой вывод сделали российские ученые, сообщает РИА Новости.
"Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19", — отмечается в исследовании.
Исследование проводили среди 50 мужчин в возрасте от от 22 до 50 лет.
Оно включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом.
При этом вакцинация "Спутником V" не сказывается на семене негативно, отмечают исследователи. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.
В этом исследовании участвовало 44 мужчины, привитых вакциной "Спутник V". исходя из данных выяснилось, что вакцина не воздействует на на уровень гормонов и показателей спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.
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