"Спутник V" не влияет на репродуктивную функцию у мужчин, считают ученые

Качество спермы у мужчин после коронавируса становится хуже. Такой вывод сделали российские ученые, сообщает РИА Новости.

"Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19", — отмечается в исследовании.

Исследование проводили среди 50 мужчин в возрасте от от 22 до 50 лет.

Оно включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом.

При этом вакцинация "Спутником V" не сказывается на семене негативно, отмечают исследователи. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.

В этом исследовании участвовало 44 мужчины, привитых вакциной "Спутник V". исходя из данных выяснилось, что вакцина не воздействует на на уровень гормонов и показателей спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.