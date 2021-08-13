Мэр Москвы Сергей Собянин отменил правило о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы. Теперь это является рекомендацией, сообщил Собянин в своем блоге.
Решение о возобновлении правила об обязательной удаленной работе может быть принято руководством в индивидуальном порядке.
"В то же время мы рекомендуем работодателям и в дальнейшем сохранять "удаленку", если это возможно без ущерба для деятельности организаций", — рассказал Собянин.
Отменяется правило проведения обязательной термометрии каждые четыре часа. Теперь работодатель будет проводить единовременную проверку температуры сотрудников до начала рабочего дня. Сотрудники, имеющие признаки ОРВИ, могут быть не допущены к работе.
Также отменено обязательное тестирование 10% сотрудников на коронавирус каждые 15 дней.
С 5 октября прошлого года в Москве действовало правило об обязательном переводе 30% сотрудников на дистанционную работу. На удаленный формат были переведены сотрудники старше 65 лет и граждане, имеющие хронические заболевания.
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