В Москве отменят обязательную "удалёнку"

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил правило о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы. Теперь это является рекомендацией, сообщил Собянин в своем блоге.

Решение о возобновлении правила об обязательной удаленной работе может быть принято руководством в индивидуальном порядке.

"В то же время мы рекомендуем работодателям и в дальнейшем сохранять "удаленку", если это возможно без ущерба для деятельности организаций", — рассказал Собянин.

Отменяется правило проведения обязательной термометрии каждые четыре часа. Теперь работодатель будет проводить единовременную проверку температуры сотрудников до начала рабочего дня. Сотрудники, имеющие признаки ОРВИ, могут быть не допущены к работе.

Также отменено обязательное тестирование 10% сотрудников на коронавирус каждые 15 дней.

С 5 октября прошлого года в Москве действовало правило об обязательном переводе 30% сотрудников на дистанционную работу. На удаленный формат были переведены сотрудники старше 65 лет и граждане, имеющие хронические заболевания.

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