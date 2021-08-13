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В чём провинился налоговик-альтруист и как не стать должником по налогам

Общество

ИФНС Московской области проводит служебную проверку в отношении одного из своих сотрудников. Поводом для этого стали вскрывшиеся факты оплаты им "из собственных средств" мелких долгов налогоплательщиков.

В чём провинился налоговик-альтруист и как не стать должником по налогам

Симпатии пользователей интернета оказались на стороне инспектора налоговой службы:

"Что плохого сделал парень, чтобы по нему служебная проверка проводилась? Штрафы же в казну поступили — да. Деньги на утомительную переписку (бюджетные) остались целы — да? "Кому же он вред принес?" — спрашивали люди в соцсетях.

Эти вопросы корреспондент Pravda.Ru задал налоговому консультанту Евгению Сивкову.

— Насколько я знаю эту ситуацию, вы говорите о парне, который для того, чтобы в отчетах была информация хорошая, платил эти деньги за налогоплательщиков, чтобы улучшить показатели статистики. Благодаря этим показателям статистики у него получалась большая зарплата, большая премия.

То есть он таким образом зарабатывал. С точки зрения налоговой службы это неправильно. Потому что у него есть должностные обязанности, где четко прописано, что он должен делать, как он должен "выбивать" эти деньги из граждан. А он просто решил сделать по-другому. Вот и всё.

— Мелкие пени по налогам появляются уже после того, как сам налог оплачен. Откуда они вдруг выплывают?

— Это просто сбои программного обеспечения. Такое бывает. Они это устраняют. И это все можно исправить. В этом нет проблем.

— Что будет, если эти "копейки" не оплатить вовремя? А если вообще не оплатить?

— Во-первых, если ты не оплатишь, то, соответственно, у тебя будут пени начисляться на эту сумму денег. И по жизни у тебя этот долг будет висеть. Если больше трех тысяч, наверное, налоговики будут обращаться куда-то в суд, как-то будут востребовать. У нас налоги надо платить и отслеживать это все очень внимательно.

— Совет налогоплательщикам: как не оказаться в должниках?

— В должниках вы по-любому окажетесь, рано или поздно. К этому надо относиться технически и помнить, что есть сайт nalog. ru, на нём нужно зарегистрироваться. И самостоятельно туда заходить, проверять: возникли ли у вас задолженности по налогам. Если вдруг да, то не откладывать на потом, а разбираться.

Раз в месяц точно надо заходить на сайт nalog. ru, смотреть и на исполнительное производство — тоже. Потому что могут, откуда ни возьмись, какие-то судебные процессы, которые вы даже не знаете, появиться.

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Почему Россия прощает долги всем, кроме своих граждан?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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