Могут ли уволить за частые "больничные"

Работающие люди время от времени сталкиваются с необходимостью брать больничные листы.

Иногда — особенно если с работником это случается часто — из-за листков нетрудоспособности могут возникать проблемы. И хотя по закону увольнять "за болезнь" нельзя, некоторые работодатели все же избавляются от "нездоровых" сотрудников.

Как не оказаться в числе потерявших "из-за больничного" работу? В этом разбирались журналисты "Известий".

Немного статистики

29% работодателей сталкивались со злоупотреблением больничными среди работников;

24% начальства уверены — за это надо увольнять;

2% расставались с такими сотрудниками;

54% россиян убеждены, что выгонять за частые больничные нельзя;

68% работающих говорят, что в их организациях "просят поработать во время больничного";

8% опрошенных "Известиями" работников по найму сообщили, что потеряли работы "по причине нездоровья";

86% респондентов издания отметили, что хорошее самочувствие имеет первостепенное значение для построения карьеры.

Мнение руководителей

По словам Ирины Никулиной, руководителя рекрутингового агентства ProfiStaff, в описаниях вакансий как правило нет указания на требования, касающиеся состояния здоровья, но "перед тем, как быть принятыми в штат, часть соискателей проходит полный медосмотр".

Гендиректор завода металлоконструкций МАМИ Александр Царёв говорит, что поскольку увольнять за частые больничные по закону нельзя,

"приходится договариваться с часто болеющими сотрудниками и расторгать договор по соглашению сторон, убеждать в том, что если их здоровье и без того слабое, то на производстве оно будет только ухудшаться".

Больничный по правилам

Хотя уволить с формулировкой "по причине частых больничных" нельзя, есть много других способов расстаться с сотрудником, коли работодатель посчитает его "балластом":

"В ст. 81 Трудового кодекса РФ приводится перечень оснований, по которым могут уволить сотрудника. Пункта "злоупотребление больничным" там нет. Впрочем, для увольнения могут найтись и другие формальные причины", — говорит юрист Анна Пойлова.

Например, п. 3 ст. 81 ТК РФ — несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации.

Поскольку часто болеющий работник не выполняет свои обязанности — ему могут на этом основании указать на дверь. Чаще всего работника просят написать заявление по собственному желанию.

"Покупать больничные" юристы очень не советуют: работодатель, усомнившись в подлинности документа, запросто может попросить правоохранительные органы провести проверку.

Кстати, если подозрения подтвердятся, то и покупатель, и продавец могут сесть в тюрьму на срок до 3-лет.

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