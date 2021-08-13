EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Сеть слили список участников "Крымской платформы"
Расследовать взрыв в Воронеже будут спецы Антитеррористического комитета
6 причин включить мёд в свой рацион
Пострадавшая рассказала, что происходило при взрыве автобуса в Воронеже
CК направил следователей из Москвы на место взрыва автобуса в Воронеже
Следствие рассматривает теракт одной из версий взрыва автобуса в Воронеже
Принц Чарльз отреагировал на обвинение брата в изнасиловании
Женщина скончалась в реанимации после взрыва автобуса в Воронеже
Жителей Воронежа будут просить сообщать о посторонних предметах в транспорте

Могут ли уволить за частые "больничные"

Общество

Работающие люди время от времени сталкиваются с необходимостью брать больничные листы.

Могут ли уволить за частые "больничные"

Иногда — особенно если с работником это случается часто — из-за листков нетрудоспособности могут возникать проблемы. И хотя по закону увольнять "за болезнь" нельзя, некоторые работодатели все же избавляются от "нездоровых" сотрудников.

Как не оказаться в числе потерявших "из-за больничного" работу? В этом разбирались журналисты "Известий".

Немного статистики

  • 29% работодателей сталкивались со злоупотреблением больничными среди работников;
  • 24% начальства уверены — за это надо увольнять;
  • 2% расставались с такими сотрудниками;
  • 54% россиян убеждены, что выгонять за частые больничные нельзя;
  • 68% работающих говорят, что в их организациях "просят поработать во время больничного";
  • 8% опрошенных "Известиями" работников по найму сообщили, что потеряли работы "по причине нездоровья";
  • 86% респондентов издания отметили, что хорошее самочувствие имеет первостепенное значение для построения карьеры.

Мнение руководителей

По словам Ирины Никулиной, руководителя рекрутингового агентства ProfiStaff, в описаниях вакансий как правило нет указания на требования, касающиеся состояния здоровья, но "перед тем, как быть принятыми в штат, часть соискателей проходит полный медосмотр".

Гендиректор завода металлоконструкций МАМИ Александр Царёв говорит, что поскольку увольнять за частые больничные по закону нельзя,

"приходится договариваться с часто болеющими сотрудниками и расторгать договор по соглашению сторон, убеждать в том, что если их здоровье и без того слабое, то на производстве оно будет только ухудшаться".

Электронный больничный
 

Больничный по правилам

Хотя уволить с формулировкой "по причине частых больничных" нельзя, есть много других способов расстаться с сотрудником, коли работодатель посчитает его "балластом":

"В ст. 81 Трудового кодекса РФ приводится перечень оснований, по которым могут уволить сотрудника. Пункта "злоупотребление больничным" там нет. Впрочем, для увольнения могут найтись и другие формальные причины", — говорит юрист Анна Пойлова.

Например, п. 3 ст. 81 ТК РФ — несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации.

Поскольку часто болеющий работник не выполняет свои обязанности — ему могут на этом основании указать на дверь. Чаще всего работника просят написать заявление по собственному желанию.

  • "Покупать больничные" юристы очень не советуют: работодатель, усомнившись в подлинности документа, запросто может попросить правоохранительные органы провести проверку.

Кстати, если подозрения подтвердятся, то и покупатель, и продавец могут сесть в тюрьму на срок до 3-лет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вся власть — роботам?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
"Недружественная" Чехия стала крупнейшим импортером российского оружия
Адвокат из Киева ответила Зеленскому: Валите лучше вы из моей страны!
Могут ли уволить за частые "больничные"
В Сеть слили список участников "Крымской платформы"
Расследовать взрыв в Воронеже будут спецы Антитеррористического комитета
6 причин включить мёд в свой рацион
Пострадавшая рассказала, что происходило при взрыве автобуса в Воронеже
CК направил следователей из Москвы на место взрыва автобуса в Воронеже
Следствие рассматривает теракт одной из версий взрыва автобуса в Воронеже
Принц Чарльз отреагировал на обвинение брата в изнасиловании
Популярное
Происшествия
Аксёнов предупредил кавказцев в Крыму: "Будем очень жёстко реагировать"

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провёл прямую линию в Симферополе.

Аксёнов предупредил кавказцев в Крыму: "Будем очень жёстко реагировать"
Налоговик покрывал долги неплательщиков из своего кармана
Человеческий фактор
Налоговик покрывал долги неплательщиков из своего кармана
Общество
Вирусолог заявила о смертельной опасности гриппа после вакцинации
Российский шоу-бизнес
"Аромат роз и клубники": Садальский высказался по поводу платья Кабаевой
Игорь Буккер Найденный учёными новый вид птерозавра — копия сказочного дракона Игорь Буккер Усам Оздемиров Неолиберальная модель рискует взорвать всю планету Усам Оздемиров Василий Амирджанов Власти станут бороться с "внутренней угрозой" Василий Амирджанов
Российский шоу-бизнес
Белорусы посоветовали Бузовой сходить на экскурсию в СИЗО
Российский шоу-бизнес
"Не выше 150 см": Садальский пошутил про подсадных рабочих башкирского завода
Политолог: "Лукашенко зря старался восемь часов, убеждая в своей легитимности — всё мимо"
Новости Белоруссии
Политолог: "Лукашенко зря старался восемь часов, убеждая в своей легитимности — всё мимо"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников