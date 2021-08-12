WWF России собирает деньги на тушение пожаров в Якутии

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России начал сбор денег для помощи в тушении пожаров в Якутии. Планируется собрать 4,2 миллиона рублей, чтобы купить вездеходы, мотопомпы, тракторы и дроны.

На собранные деньги WWF планирует закупить оборудование для борьбы с пожарами в особо охраняемых природных территориях Якутии.

Фонд планирует собрать 4,2 миллиона рублей и передать заповедным территориям купленную на эти деньги технику: вездеходы (в частности, снегоболотоход "Трэкол" и квадроцикл "Сокол"), моторные лодки, мотопомпы "Спрут", квадрокоптер DJI Mavic 2 Zoom, тракторы МТЗ и ДТ и другое оборудование, необходимое для эффективного пожаротушения и мониторинга распространения лесных пожаров.

По данным WWF России, в Якутии от огня пострадало более девяти миллионов гектаров, что соразмерно территории Португалии.

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