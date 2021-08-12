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Второй "фигурант" фильма BBC о Ливии подаёт на журналистов в суд

Общество

В распоряжении Pravda.Ru оказалось письмо Владимира Анданова, который заявил, что намерен привлечь к ответственности авторов фильма BBC, распространивших дискредитирующую его информацию.

Второй "фигурант" фильма BBC о Ливии подаёт на журналистов в суд

В минувшую среду, 11 августа, редакция BBC выпустила расследование о "российском присутствии" в Ливии. Журналисты бездоказательно записали в "ЧВК Вагнера" нескольких россиян, приписав им участие в преступлениях. Теперь эти граждане РФ намереваются судиться с телекомпанией.

Публикуем полностью письмо Владимира Анданова, чьё имя фигурирует в расследовании:

"Я, Владимир Анданов, подаю в суд на BBC и его русскую и арабские редакции в связи с тем, что 11 августа 2021 года они разместили ложную информацию обо мне.

BBC использовал фото из открытых источников и фотомонтаж для того, чтобы ввести читателей в заблуждение. Из притянутых фактов были сделаны выводы о моем участии в незаконных действиях, которые я, безусловно, не совершал.

Мои интересы будет представлять команда юристов, которая на фактах докажет, что в опубликованных статьях — клевета. Это позволит мне защитить моё честное имя.

Требую от BBC опровергнуть опубликованную ложную информацию обо мне и удалить её со своих сайтов. Если этого не произойдёт — пойду в суд в России и за рубежом и уверен, что любой суд будет на моей стороне".

Ранее о желании судиться с британскими журналистами заявил другой фигурант расследования BBC Фёдор Метёлкин. Его, так же как и Анданова, в расследовании BBC записали в "ЧВК Вагнера".

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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