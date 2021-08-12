Советник губернатора Красноярского края назвал местных жителей "кучей дерьма"

Советник губернатора Красноярского края Андрей Агафонов возмутился реакцией местных жителей на пост фигуриста Алексея Ягудина и назвал их "плаксивым сбродом", "кучей дерьма". Люди выразили недовольство, когда спортсмен заявил, что не увидел в городе смог от лесных пожаров.

Андрею Агафонову стало стыдно, что он из Красноярска, как и комментаторы. Советник объяснил:

"Как люди в это превратились, в эту ноющую кучу дерьма? И как им живется постоянно с этим ощущением вечной ущемленности? Человек с утра такой просыпается и думает — блин, я ж еще не задыхался ни разу! Надо немного позадыхаться!".

Также политик заявил, что пользователи, которые высказали своё мнение, не являются жителями Сибири и русскими.

Вскоре политик удалил пост с оскорблениями из социальной сети. Алексей Ягудин отключил комментарии и признался, что "совершил глупость", поскольку находился только в центре города.

Напомним, что дым от лесных пожаров достиг Северного полюса. Несколько лет очаги вспыхивали в Сибири, но такого никогда не было.

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