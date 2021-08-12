Заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддержал предложение повысить возраст продаж крепкого алкоголя. Также сенатор заявил, что его мнение сходится с позициями коллег. Проект создали в Министерстве здравоохранения.
Валерий Рязанский заявил, что из-за этого закона крепкий алкоголь смогут купить только граждане старше 21 года. Они должны будут показывать паспорт продавцу.
Сенатор подчеркнул:
"Коллеги его поддержали. Думаю, что и относительно проекта Минздрава в Совете Федерации его поддержат".
Политик убеждён, что нововведение поможет сформировать здоровый образ жизни. Инициатива похожа на антитабачные меры и следует Стратегии формирования здорового образа жизни населения.
Валерий Рязанский назвал проект Министерства здравоохранения "компромиссным". В созданных сотрудниками поправках описано предложение, по которому с марта 2022 года запрещено продавать алкогольные напитки с содержанием спирта более 16,5% людям младше 21 года.
В наше время горячительные напитки можно купить с 18 лет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Речь пойдет о популярном чабреце (другое название — "тимьян"), который может убить вирус гриппа, стрептококк и грибок рода кандида. Кроме того, это растение является хорошим антисептиком, обезболивающим, природным антибиотиком и противовирусным средством.