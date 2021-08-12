В России сенаторы поддержали идею Минздрава продавать крепкий алкоголь с 21 года

Заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддержал предложение повысить возраст продаж крепкого алкоголя. Также сенатор заявил, что его мнение сходится с позициями коллег. Проект создали в Министерстве здравоохранения.

Валерий Рязанский заявил, что из-за этого закона крепкий алкоголь смогут купить только граждане старше 21 года. Они должны будут показывать паспорт продавцу.

Сенатор подчеркнул:

"Коллеги его поддержали. Думаю, что и относительно проекта Минздрава в Совете Федерации его поддержат".

Политик убеждён, что нововведение поможет сформировать здоровый образ жизни. Инициатива похожа на антитабачные меры и следует Стратегии формирования здорового образа жизни населения.

Валерий Рязанский назвал проект Министерства здравоохранения "компромиссным". В созданных сотрудниками поправках описано предложение, по которому с марта 2022 года запрещено продавать алкогольные напитки с содержанием спирта более 16,5% людям младше 21 года.

В наше время горячительные напитки можно купить с 18 лет.

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