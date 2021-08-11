Пенсионерка из Екатеринбурга обвинила сиделку в избиении: как определить правду

В Екатеринбурге набирает обороты скандал с 95-летней женщиной, которая утверждает, что её избила сиделка. С пенсионеркой работает патронажная служба.

До этого у Ольги Лихачёвой не было претензий к соцсотрудникам, но с новой сиделкой у бабушки отношения не сложились сразу. По словам пенсионерки, женщина на просьбу померить артериальное давление ответила, что ей за это не доплачивают.

Лихачёва ответила строчкой из стихотворения о человечности, а сиделка якобы повалила её на пол и избила. У 95-летней женщины остались синяки и ссадины. Следственный комитет открыл проверку по этом инциденту.

Сама сиделка вину отрицает и говорит, что женщина упала сама, а она только помогала встать. У Веры Штеренгарц семь лет стажа работы с пенсионерами, и ранее нареканий к ней не было.

Кто виноват?

Конфликтную ситуацию между сиделкой и 95-летней жительницей Екатеринбурга Pravda.Ru попросила прокомментировать основателя и генерального директора компании "Опека" Алексея Маврина. По его словам, трудно оценивать, кто в такой ситуации прав.

"Действительно, вполне может быть такая ситуация, что сиделки, которые работают с пожилыми — а это очень тяжелая работа! — эмоционально выгорают. Если вы находитесь с пожилым человеком один на один долгое время (а тем более 24 часа в сутки), то все равно какие-то конфликты будут происходить. Это неизбежно, ведь это же люди", — заявил Маврин.

Вместе с тем, часто случаются ситуации, когда пожилые люди специально наговаривают на сиделок. Таким образом они хотят привлечь к себе внимание, находясь в одиночестве.

"При этом мы знаем, что и сами бабушки иногда могут случайно упасть, а потом наговаривают на сиделку, чтобы привлечь к себе какое-то дополнительное внимание. Такое тоже не редкость", — продолжил Маврин.

Что делать?

По словам Маврина, существует простой способ избегать подобных ситуаций. В его компании клиентам предлагают установить видеонаблюдение в квартире, где проживает пожилой человек.

"Мы у себя в компании активно применяем видеонаблюдение, которое позволяет снять все подобные вопросы. И могу сказать, что во всем мире ничего другого, кроме видеокамер, не придумали. Их сейчас устанавливают миллионами — для того, чтобы отслеживать происходящее и при необходимости быстро на него реагировать. Тут бывает задействован и искусственный интеллект, и отслеживание по лицам и другие современные технологии", — заявил Маврин.

По словам эксперта, лучших способов следить за работой сиделок ещё не придумали. В компании даже разработали специальное предложение, которое можно назвать "сиделка-онлайн". В случае установки видеокамер родственники смогут наблюдать за тем, как работает приходящий соцработник.

"Я считаю, что на сегодня нет лучшего способа, чем поставить видеокамеру или какие-то датчики в квартиру или в дом. И внедренный у нас в компании сервис "Умная Опека" выполняет именно эту функцию. Мы отслеживаем все по двум показателям. Первый — это авторизованные гости, то есть защита от того, что в квартиру проникнут мошенники или какие-то чужие люди. И второй — это дневник, когда мы смотрим на происходящее и быстро реагируем, если с пожилым человеком что-то случилось. Это можно назвать сиделкой-онлайн, которая присматривает за бабушками, чтобы прийти на помощь в тот момент, когда это необходимо. И если такой сервис в квартире присутствует, то все вопросы относительного того, кто прав, а кто виноват в возможной конфликтной ситуации между приходящей сиделкой и пожилым человеком, тоже могут быть решены", — продолжил Маврин.

Как выбрать сиделку

Маврин уточнил, что выбрать сиделку самостоятельно родственникам сложно. Часто работники пытаются обмануть нанимателя.

"Это довольно сложно, так как хорошая сиделка должна обладать целым комплексом качеств. Она должна быть доброй, сочувствующей и при этом у нее не должно быть никаких проблем. Не секрет, что очень часто на эту работу пытаются устроиться люди, у которые имеются какие-то проблемы с финансами или с правосудием", — говорит Маврин.

Эксперт считает, что лучше при необходимости нанять сиделку обращаться в специальные фирмы. По его словам, в компании помогут подобрать подходящего человека.

"Для того, чтобы обезопасить себя от таких лжесиделок, стоит приглашать именно тех, кто работает в надежной фирме. Да, для клиента получится некоторая переплата, так как за штатных сотрудниц компании платят налоги и прочее, а это сказывается на стоимости услуги. Но зато это дает гарантию, что сиделка официально трудоустроена, обладает необходимыми навыками и знаниями. И, кроме того, фирма несет за нее ответственность", — подытожил Маврин.

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