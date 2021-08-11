Минфин предложил начать продажу российского вина через интернет

Министерство финансов РФ предложило с 1 января 2022 года начать эксперимент по продаже российского вина через сайт "Почты России". Эксперимент затронет Москву, Подмосковье и Мордовию.

С 1 января жители указанных регионов смогут купить на сайте "Почты России" вина, произведенные из винограда, выращенного в России. Правительство определит сроки проведения эксперимента и расширение территории, на которой осуществляется доставка вина.

В пресс-службе "Почты России" сообщили, что их инфраструктура готова к началу эксперимента. Почтовый оператор уже ведет переговоры с некоторыми производителями винной продукции. Все производители будут иметь равный доступ к участию в эксперименте.

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