Граждане России не желают жить и работать в сельской местности. Сотрудники агентства URA. RU побеседовали с членом комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Блоцким и выяснили у него, что отталкивает людей от деревень.
По словам специалиста, причина не в деньгах, платить там могут и 80 тыс. рублей, а в отсутствии социальной инфраструктуры. Владимир Блоцкий объяснил:
"Заработная плата, например, 60-80 тысяч рублей в месяц. За эти деньги невозможно найти толкового тракториста. Нет желающих. Вот, как можно на это реагировать? Получается, вопрос не в уровне зарплаты, а в мотивации людей, их желании работать".
Эксперт рассказал, что людям нужны:
Всё это для рабочих важнее, чем оплата труда, но и про неё не стоит забывать. Владимир Блоцкий высказал свою позицию:
"Если мы говорим о сельском хозяйстве, то это тяжелейший труд. Моя позиция очень простая — заработная плата в сельском хозяйстве должна быть от 50 тысяч рублей и выше".
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