Как новый штамм COVID-19 из Нью-Йорка может попасть в Россию, объяснил эксперт

Член президиума Федерации лабораторной медицины (ФЛМ РФ) Евгений Печковский сообщил о возможности попадания нового штамма COVID-19 из Нью-Йорка в Россию. По его мнению, это может произойти из-за открытых границ между США и РФ.

Ранее СМИ распространили информацию о высокой летальности нового штамма коронавируса, который был обнаружен в США. Доктор наук Сергей Токарев утверждает, что летальность разновидности COVID-19 под названием "Йота" выше на 82%, чем опасного штамма "Дельта".

По словам Печковского, главная опасность "Йоты" состоит в том, что против этого штамма могут не сработать российские вакцины. Вирус, по его словам находит всё новые пути проникновения в организм человека, а также приводит к более плачевным последствиям при заражении.

Печковский отметил, что среди анализов, которые есть в распоряжении лаборатории в Новосибирске, более 95% — штамм "Дельта". Он не исключил появления новых штаммов, так как границы России открыты для посещения иностранцами.

"Из-за того, что нет жёсткого запрета на перемещение, те же китайцы или индусы могут переносить вирус в другие страны", — приводит Общественная Служба Новостей слова Печковского.

По его мнению, появление новых и более опасных штаммов в таких мегаполисах, как Нью-Йорк, неудивительно.

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