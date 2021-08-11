Член президиума Федерации лабораторной медицины (ФЛМ РФ) Евгений Печковский сообщил о возможности попадания нового штамма COVID-19 из Нью-Йорка в Россию. По его мнению, это может произойти из-за открытых границ между США и РФ.
Ранее СМИ распространили информацию о высокой летальности нового штамма коронавируса, который был обнаружен в США. Доктор наук Сергей Токарев утверждает, что летальность разновидности COVID-19 под названием "Йота" выше на 82%, чем опасного штамма "Дельта".
По словам Печковского, главная опасность "Йоты" состоит в том, что против этого штамма могут не сработать российские вакцины. Вирус, по его словам находит всё новые пути проникновения в организм человека, а также приводит к более плачевным последствиям при заражении.
Печковский отметил, что среди анализов, которые есть в распоряжении лаборатории в Новосибирске, более 95% — штамм "Дельта". Он не исключил появления новых штаммов, так как границы России открыты для посещения иностранцами.
"Из-за того, что нет жёсткого запрета на перемещение, те же китайцы или индусы могут переносить вирус в другие страны", — приводит Общественная Служба Новостей слова Печковского.
По его мнению, появление новых и более опасных штаммов в таких мегаполисах, как Нью-Йорк, неудивительно.
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