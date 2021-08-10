В Роскачество прокомментировали технологии Apple по обнаружению педофилов

Представители компании Apple заявили, что в новой версии iOS сообщения детей и фотографии пользователей в iCloud будут автоматически проверяться с помощью новой технологии. Такое решение корпорация приняла, чтобы бороться с распространением детской порнографии. Сергей Кузьменко, специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов, в пресс-релизе организации объяснил, как будут работать новые алгоритмы Apple.

По словам специалиста, если ребёнок отправит кому-то личную фотографию, родителям направят уведомление. Подобные механизмы будут на семейных аккаунтах с детьми младше 12 лет.

Сервисы Siri и Search смогут выявлять запросы о детской порнографии с помощью кодовых слов и отправлять такому пользователю предупреждение о вреде подобных интересов. Кроме того, человек получит ссылки на сайты, где можно изучить проблему и найти решения.

Во время загрузки снимка в iCloud нейросеть отсканирует фотографию пользователя и сравнит её с базой детской порнографии. Этот процесс проходит автоматически, но в случае совпадения участвует модератор-человек. Apple сможет направлять запросы в правоохранительные органы.

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