Эксперты рассказали о необходимости приборов для измерения усталости водителя

В Минтрансе предложили фиксировать степень усталости водителей с помощью браслета на руке или лазерных датчиков. Таким образом снизится число аварий и работники в салоне смогут трудиться больше 10-12 часов. Журналисты Москвы 24 побеседовали с экспертами и выяснили, нужны ли специальные устройства и сколько они будут стоить.

Специалисты оценивают стоимость приборов в 25-80 тыс. рублей.

По мнению председателя общественного движения "Форум Такси" Олега Амосова, проблема усталости водителей существует. Эксперт объяснил:

"На самом деле ДТП, которые происходят с участием такси, на 70-80 процентов зависят от усталости водителей. То же самое случается и на общественном транспорте с автобусами".

Специальные приборы для контроля усталости принесли бы пользу, но водители не станут их покупать и обслуживать. Они стоят дорого, должны быть подключены к онлайн-системе.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков сообщил:

Важно, чтобы цена на приборы была небольшая и не было большой финансовой нагрузки на перевозчиков, потому что они все равно часть расходов переложат на пассажиров и включат их в цену поездки.

В московском общественном транспорте действует система "Антисон". Программа фиксирует моргание, повороты головой, взгляды человек за рулём. В результате аварийность уменьшилась на 23%.

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