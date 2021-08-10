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"Потратил больше 100 тыс. рублей": экс-сотрудник "Штаба"* обвинил ФБК* в обмане

Общество

Четвёртого августа суд признал законным решение объявить "Фонд борьбы с коррупцией"* Алексея Навального экстремистским и запрещённым на территории Российской Федерации. Журналисты RT взяли интервью у бывшего юриста "Штаба"*, Геннадия Макарова

"Потратил больше 100 тыс. рублей": экс-сотрудник "Штаба"* обвинил ФБК* в обмане

В 2000-ые годы Геннадий, житель Липецкой области, заинтересовался деятельностью Алексея Навального. В 2011 году мужчина присоединился к команде и проработал там до 2014 года. В планах было создание новых партий. Геннадий был юристом и занимался липецким региональным отделением. 

У него получилось сделать первую ячейки, но Минюст не принимал заявки на её оформление, отказывал шесть раз. Партию так и не зарегистрировали, но проводили учредительные конференции. Все эти годы Геннадий не получал зарплату, ему её обещали, пытался зарегистрировать партию за свой счёт. Мужчина рассказывал: 

"По тем временам для Липецкой области я потратил очень внушительную сумму, больше 100 тыс. рублей. Почти за три года". 

Также Геннадий убеждён, что начальник липецкого "Штаба"* Данилов обманул сотрудников: 

"Он вместо финансирования штаба купил себе квартиру за 4,5 млн рублей. Никакой работы не велось, все деньги забрал себе. Приходят ребята, говорят, что тоже хотят баллотироваться в депутаты горсовета, просят денег на агитацию, а денег нет". 

*Экстремистская организация, запрещённая в России.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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