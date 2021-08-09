Глава Минобрнауки РФ выступил против принудительной вакцинации студентов

Ранее вузы получили рекомендации о том, чтобы не допускать до очных занятий студентов, которые не сделали прививку от коронавируса.

Фальков выступил против соответствующей рекомендации. Он заявил о недопустимости ограничений в "образовательной, научной, творческой или иной деятельности в зависимости от наличия или отсутствия у студентов прививки".

Поскольку отдельные положения рекомендаций неоднозначно трактуются и по-разному истолковываются в средствах массовой информации, то Минобрнауки решило обсудить рекомендацию со "студентами, преподавателями, ректорам и экспертным сообществом, в том числе представителями партии "Единая Россия", поднявшими этот вопрос", сообщили в пресс-службе министерства.

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