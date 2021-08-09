EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Сегодня исполнилось девять дней с дня смерти мэтра журналистики
Памфилова даёт последний шанс петербургскому избиркому
Власти Финляндии одобрили вакцинацию подростков
В больнице Владикавказа девять человек погибли из-за аварии с кислородом
Жители ДНР смогут оформить российский полис ОМС
В Литву могут приехать специалисты НАТО по борьбе с "гибридными угрозами"
Противники COVID-паспортов попытались взять штурмом студию "Би-би-си" в Лондоне
Байден увидел угрозу нацбезопасности в действиях белорусских властей
МакSим впервые вышла на связь со своими поклонниками после комы

Любителей соцсетей предупредили о риске развития синдрома упущенной выгоды

Общество

Из-за введённого в связи с пандемией COVID-19 карантина люди стали меньше общаться друг с другом вживую. Всё общение переместилось в интернет.

Любителей соцсетей предупредили о риске развития синдрома упущенной выгоды

"В результате человек общается не вживую, а видя красивую фотографию собеседника и читая текст. Возникает внутреннее напряжение, кажется, что уже всем хорошо, кроме тебя самого, что ты в своей жизни что-то явно упускаешь", — пояснила в интервью ФАН рассказала врач-психотерапевт, бизнес-психолог Яна Якупова.

Если человек находится в состоянии тревоги и при этом много времени проводит в соцсетях, то он упускает возможность жить своей жизнью и чувствовать себя счастливым.

Синдром упущенной выгоды негативно отражается на ментальном здоровье.

Психолог посоветовала составить список желания и сконцентрироваться на них. Также она призвала сократить время пребывания в соцсетях.

Также Якупова рекомендует чаще пробовать что-то новое и вести дневник успеха.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Влияет ли коронавирус на психику?
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Любителей соцсетей предупредили о риске развития синдрома упущенной выгоды
Глава Минобрнауки РФ выступил против принудительной вакцинации студентов
Сегодня исполнилось девять дней с дня смерти мэтра журналистики
Памфилова даёт последний шанс петербургскому избиркому
Власти Финляндии одобрили вакцинацию подростков
Эпатаж как предательство: почему театры деградируют ради "лайков"
В больнице Владикавказа девять человек погибли из-за аварии с кислородом
Жители ДНР смогут оформить российский полис ОМС
В Литву могут приехать специалисты НАТО по борьбе с "гибридными угрозами"
Противники COVID-паспортов попытались взять штурмом студию "Би-би-си" в Лондоне
Популярное
Новости спорта
Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках

Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.

Кабаева возмутилась резкими словами Утяшевой о российских гимнастках
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
Новости Украины
Какие регионы Украины готовы присоединиться к России
Политика. Новости и аналитика
Николай Платошкин: власть бьёт наотмашь, не думая о последствиях
Мир. Новости мира
Китай обвинил США в сокрытии данных о коронавирусе
Любовь Степушова Мексика предложила создать в Латинской Америке "Европейский союз" Любовь Степушова Василий Амирджанов Активистка ягодицами поддержала арестованных Василий Амирджанов Усам Оздемиров Климатические радикалы сделают газ золотым Усам Оздемиров
Бывший СССР
США реанимируют проект по отдалению стран Средней Азии от России
Политика. Новости и аналитика
Осуждённая на 1,5 года ограничения свободы Любовь Соболь покинула Россию
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
Газ
В Германии обвинили "Газпром" в "рисковой игре" с поставками газа в ЕС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников