Любителей соцсетей предупредили о риске развития синдрома упущенной выгоды

Из-за введённого в связи с пандемией COVID-19 карантина люди стали меньше общаться друг с другом вживую. Всё общение переместилось в интернет.

"В результате человек общается не вживую, а видя красивую фотографию собеседника и читая текст. Возникает внутреннее напряжение, кажется, что уже всем хорошо, кроме тебя самого, что ты в своей жизни что-то явно упускаешь", — пояснила в интервью ФАН рассказала врач-психотерапевт, бизнес-психолог Яна Якупова.

Если человек находится в состоянии тревоги и при этом много времени проводит в соцсетях, то он упускает возможность жить своей жизнью и чувствовать себя счастливым.

Синдром упущенной выгоды негативно отражается на ментальном здоровье.

Психолог посоветовала составить список желания и сконцентрироваться на них. Также она призвала сократить время пребывания в соцсетях.

Также Якупова рекомендует чаще пробовать что-то новое и вести дневник успеха.

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