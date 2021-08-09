Певица Анастасия Крайнова поддержала проект Булановой

Она заявила, что в России не стыдно помогать пенсионерам, особенно ветеранам Великой Отечественной войны.

Экс-участница группы "Тутси" Анастасия Крайнова считает, что Татьяна Буланова выступила с заботой о пенсионерах, которые не получают достаточно средств на достойную жизнь.

Своим мнением певица поделилась с изданием ФАН.

Татьяна Буланова выступила кандидатом в депутаты ЗакСа Петерубрга от партии "Родина". Её проект "Ленинградская надбавка" стал одним из главных пунктов предвыборной программы. Певица предлагает повысить петербуржцам пенсии. Её программа не понравилась местным чиновника. Об этом Буланова рассказала в обращении к председателю ЦИКа РФ. Певица попросила председателя разобраться в ситуации вокруг снятия с выборов в ЗакС Петербурга.

Анастасия Крайнова выступила с поддержкой своей коллеги Татьяны Булановой и назвала её "очень добрым человеком".

"К Татьяне я отношусь прекрасно, она потрясающий человек, очень добрая, светлая, никаких нареканий на её счёт не слышала никогда в шоу-бизнесе. Она всегда была спокойной, выдержанной женщиной.

Что касается пенсионеров, вы знаете, нам нужно и во всей России такое сделать, потому что другим странам мы долги многомиллиардные прощаем, а пенсионеры у нас живут чёрт знает как. И это те люди, которые защищали Родину, а сейчас перебиваются, чтобы хватило на еду, это отвратительно. Поэтому я на все 200% поддерживаю инициативу Татьяны и считаю, что бабушки и дедушки в нашей стране живут просто ужасно", — рассказала Анастасия Крайнова

Ранее певицу поддержал актер Сергей Бугаев. Артист также положительно отозвался о её проекте по увеличение пенсии для жителей культурной столицы.