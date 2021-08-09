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Миро ответила на заявление Познера о заслуженном наказании на Олимпиаде

Общество

Скандальный блогер Елена Миро прокомментировала слова Владимира Познера, который назвал ущемление России на Олимпиаде уроком, который страна усвоила.

Миро ответила на заявление Познера о заслуженном наказании на Олимпиаде

Познер предрёк России выступление на зимней Олимпиаде в 2022 году без флага и гимна. По мнению журналиста, есть надежда, что на Играх-2024 роосийские спортсмены получат назад свои государственные символы, если русские опять где-нибудь не начудят.

Владимир Владимирович объяснил, что Россия недостаточно наказала себя за допинг. Выступление под белым флагом он считает логичным исходом допинговых скандалов.

Познер уверен, что-то, что-то, что нашей стране вообще разрешили участвовать в Олимпиаде, уже большая удача.

"Спасибо, вам! Сами, короче, виноваты — не боролись со злом, а потом не высекли себя публично. Не встали на колени. Не надели рубище. Не каялись, как обвинённые в домогательствах зарубежные деятели. Не посыпали пеплом голову. Не высекли себя плетьми", — иронизирует Миро.

Светский обозреватель пишет, что спорт высших достижений невозможен без фармацевтической поддержки.

"Кто не применяет вообще ничего? Нет, ну серьёзно, искренне спрашиваю — спортсмены какой страны не принимают аспирин? Разве можно не применять лекарства, поддерживающие здоровье сердца? Можно, если есть их аналог, который почему-то не запрещён. И вот тот, у кого аналог есть, считается чистым спортсменом. У кого нет, выбор невелик — или вообще угробить здоровье, или получить дисквалификацию", — делится своим мнение блогер.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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