В середине июля из-за регулярных травм среди пешеходов и велосипедистов на центральной набережной Геленджика запретили электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Например, ролики, велосипеды, моноколёса. Об этом написали журналисты ФАН.
В этом месте с начала года травмировались около 200 человек. Городской прокурор заявил, что велосипедная дорожка не соответствует требованиям строительных норм.
Пресс-служба мэрии сообщила, что на складе набралось более 450 самокатов, они не помещаются в отведённое здание. Коммунальщики ежедневно собирают средства индивидуальной мобильности, но их пользователи не сдаются, изобретают способы обойти ограничения. В мэрии рассказали:
"Чтобы успеть спрятать самокаты, их владельцы теперь стали выставлять на набережной школьников, которые оперативно сообщают о приближении опасности".
На набережной появились специальные знаки, которые указывают на запрет использовать электросамокаты в пешеходной зоне. Так полицейские смогут оформлять протоколы об административном правонарушении.
Подобные ограничения действуют в Анапе и Краснодаре.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.