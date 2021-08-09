На Черноморском побережье запретили велосипеды и электросамокаты

В середине июля из-за регулярных травм среди пешеходов и велосипедистов на центральной набережной Геленджика запретили электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Например, ролики, велосипеды, моноколёса. Об этом написали журналисты ФАН.

В этом месте с начала года травмировались около 200 человек. Городской прокурор заявил, что велосипедная дорожка не соответствует требованиям строительных норм.

Пресс-служба мэрии сообщила, что на складе набралось более 450 самокатов, они не помещаются в отведённое здание. Коммунальщики ежедневно собирают средства индивидуальной мобильности, но их пользователи не сдаются, изобретают способы обойти ограничения. В мэрии рассказали:

"Чтобы успеть спрятать самокаты, их владельцы теперь стали выставлять на набережной школьников, которые оперативно сообщают о приближении опасности".

На набережной появились специальные знаки, которые указывают на запрет использовать электросамокаты в пешеходной зоне. Так полицейские смогут оформлять протоколы об административном правонарушении.

Подобные ограничения действуют в Анапе и Краснодаре.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.