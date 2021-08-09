Собчак опубликовала "перлы" Лукашенко из его сегодняшней речи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подводит итоги годовщины президентских выборов в республике. Его выступление — это большая пресс-конференция, где лидер страны отвечает на самые актуальные вопросы.

Александр Григорьевич Лукашенко проявил удивительную осведомлённость, перечислив множество терминов, пришедших в нашу жизнь из интернета.

"И правит в этом мире откровенная ложь, хайп, хейп, буллинг, троллинг, боты и прочая коммуникативная новация", — сказал лидер Белоруссии в своей речи.

Глава республики подчеркнул, что Беларуссия остаётся островком мира и надёжности.

"Беларусь — это то место, куда нужно ехать и искать мир", — отметил Лукашенко.

Вспомнил лидер соседней страны и о дружбе с Ельциным.

"Мы договорились с Ельциным. Я его попросил точнее: "Вы нас не бросайте, если будете уводить российский рубль, вы нас предупредите", — объяснил Александр Григорьевич.

Лукашенко также высказался об интеграции с Россией.

"Когда я слышу все эти намёки "в состав России и прочее", я головой Путина думаю. Что, ещё одна головная боль нужна России? Нет!" — сказал президент республики Белоруссия.

Лукашенко отметил в своём выступлении, что Тимановская принимала решения на Олимпиаде не самостоятельно — "ей управляли".

Собчак обратила внимание на то, чем занимается публика в зале, слушая Лукашенко. Один из зрителей развлекался в интернете.

"Оп! Спалился. Ну хоть инста, а не onlyfans, пока Лукашенко распинается", — написала журналистка.

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