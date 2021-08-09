Народный фронт предложил передать таможенный конфискат нуждающимся гражданам. Письмо с предложением отправлено в Росимущество.
Предполагается, что благотворительные фонды могут стать операторами по сбору и конфискованных вещей для их дальнейшего распределения среди нуждающихся.
В письме "фронтовиков" указано, что для реализации идеи необходимо изменить один из пунктов правил постановления Правительства РФ № 1493. В нем сказано, что любой конфискат подлежит утилизации, если логистические расходы превышают себестоимость изъятых вещей.
Общественники предложили изменить пункт правительственного постановления так, чтобы конфискованные вещи могли быть переданы в благотворительные фонды.
Эксперты положительно оценивают предложенную инициативу. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью "Известиям" отметил, что идея может снизить уровень бедности.
При этом эксперт заявил, что необходимо обеспечить прозрачный механизм распределения вещей для передачи нуждающимся гражданам.
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Кабаева призналась, что обычно не комментирует чьи-либо высказывания, но в данном случае не может остаться в стороне.