В России придумали, как помочь нуждающимся конфискатом

Народный фронт предложил передать таможенный конфискат нуждающимся гражданам. Письмо с предложением отправлено в Росимущество.

Предполагается, что благотворительные фонды могут стать операторами по сбору и конфискованных вещей для их дальнейшего распределения среди нуждающихся.

В письме "фронтовиков" указано, что для реализации идеи необходимо изменить один из пунктов правил постановления Правительства РФ № 1493. В нем сказано, что любой конфискат подлежит утилизации, если логистические расходы превышают себестоимость изъятых вещей.

Общественники предложили изменить пункт правительственного постановления так, чтобы конфискованные вещи могли быть переданы в благотворительные фонды.

Эксперты положительно оценивают предложенную инициативу. Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в интервью "Известиям" отметил, что идея может снизить уровень бедности.

При этом эксперт заявил, что необходимо обеспечить прозрачный механизм распределения вещей для передачи нуждающимся гражданам.

Ранее Росстат обновил данные по количеству бедных россиян. В первом полугодии 2021 года 19,1 миллиона граждан (13,1% населения) имеют доход ниже прожиточного минимума.

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