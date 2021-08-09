Совет отцов обвинил в ЛГБТ-пропаганде детский лагерь "Талый ключ"

Председатель Совета отцов Свердлвской области Вячеслав Бальцевич заявил, что традиция устраивать в детских лагерях "день наоборот" пропагандирует нетрадиционные ценности.

По мнению общественного деятеля подобные мероприятия - это прямое внушение воспитанникам лагеря нетрадиционных ценностей. Он выразил опасение за своих и чужих детей, потому что переодевание в женские платья и использование косметики подростками может нанести вред их психике:

"Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками? Что в нем пробуждается, к чему это его подталкивает?".

Бальцевич считает, что "дни наоборот" надо проводить, меняясь должностями со сотрудниками лагеря: кто-то из детей может стать директором, кто-то вожатым и так далее.

Теперь, по словам председателя Совета отцов, дело о пропаганде ценностей ЛГБТ в детском лагере "Талый ключ" будет расследовать прокуратура.

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