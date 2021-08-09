Автоэксперт подкинул три идеи, как экономить на бензине

Несмотря на то, что, согласно статистике, в России самый дешевый в Европе бензин, цена его на заправках, что называется, "кусается".

Как автолюбителям не вылететь в трубу, рассказал в эфире радио Sputnik автоэксперт, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его словам, самый радикальный — и эффективный — способ экономии — пересесть на общественный транспорт, отказавшись от поездок в собственном автомобиле.

Второй способ — перейти на газ — "более дешёвый метан или пропан". Здесь, конечно, придется вложиться в переоборудование машины, но, по словам Шапарина, "на определённом рубеже пробега газовое оборудование и его установка начинают окупаться".

Третий способ — пересмотреть свою манеру вождения и перестать лихачить на дороге:

"Если вы резко стартуете и резко притормаживаете, то расход топлива увеличивается. Как и при скорости выше 120 км/ч".