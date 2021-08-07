Наблюдения МВД за шесть месяцев текущего года гласят, что безработный человек, имеющий ранее судимости, с большой долей вероятности повторно может совершить противоправные действия.
За шесть месяцев в нашей стране сотрудники правоохранительных органов проанализировали личности 446 тыс. соотечественников, совершивших различные преступления. Из них 64% (285 тыс.) не имеют постоянного источника дохода и 58% (257 тыс.) ранее уже были уличены в совершении незаконных действий.
Статистика также говорит, что каждое третье преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Подавляющее число противоправных действий совершают в России мужчины. на женщин приходится каждое шестое противоправное деяние, на долю иностранцев – менее 4%.
Всего шесть месяцев в стране попались на преступлениях 16 тыс. иностранных граждан, 80% из них – это выходцы из стран СНГ.
Среди несовершеннолетних количество преступлений снизилось на 15%.
Всего за полгода в Российской Федерации было выявлено больше 13,7 тыс. преступлений среди несовершеннолетних злоумышленников.
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