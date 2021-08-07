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Украина готовится к голодному бунту безработных

Общество

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю грозит увольнение на фоне катастрофического обнищания населения страны. В этом убеждён директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Украина готовится к голодному бунту безработных

Эксперт отмечает быстрое падение уровня жизни граждан Украины.

Гончаров приводит статистику СМИ, согласно которой у 15% жителей Украины не хватает денег даже на еду. У 43% граждан хватает средств только на продукты, а 32% могут ещё приобретать одежду, а также делать небольшие сбережения, чтобы купить бытовую технику и электронику — телевизор или холодильник.

"Как ни хочется в этом признаваться, однако, уровень жизни украинцев падает настолько быстро, что всерьёз надо опасаться голодных бунтов безработных", — написал экономист в Facebook.

Эксперт уверен, что Украине ещё "ох как далеко до Евросоюза". Экономический успех Европы он объясняет "низкими издержками, высоким качеством и мировыми брендами".

Экономист считает, что правительство Уркаины должно постараться, чтобы население не опустилось бы по жизненным стандартам и доходам существенно ниже уровня целого ряда африканских стран.

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко ранее высказала опасения по поводу того. что Украине из-за нерешённых проблем грозит новый Майдан и раскол.

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