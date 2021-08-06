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Эксперт призвала стерилизовать горе-матерей, убивших своих детей

Общество

В последнее время в СМИ стали часто появляться сообщения об убийствах детей своими родителями. Новорожденных малышей выбрасывают в мусорные контейнеры, убивают детей в ходе семейных конфликтов или неизвестным причинам. На днях в Москве задержали мужчину, который выбросил из окна пятого этажа своего двухлетнего сына.

Эксперт призвала стерилизовать горе-матерей, убивших своих детей

О том, в чём причина столько жутких явлений, в интервью изданию Pravda. Ru рассказала кандидат юридических наук Алёна Гордейчук.

"Основные причины — низкий уровень жизни, менталитет и еще, наверное, мягкость закона.

Горе матерей — на стерилизацию

Такого рода преступления нужно относить к особо тяжким и рассматривать уже этот вопрос с точки зрения не только права, допустим, или наказания, но и с точки зрения, необходимости стерилизации женщин, совершивших такие преступления. В некоторых странах есть такой опыт.

В России могут лишить родительских прав в отношении конкретного ребёнка. Но это не значит, что женщина не заведёт следующего ребёнка. Ведя асоциальный, маргинальный образ жизни, она безответственно относится и к своему здоровью, и к детям. Она будет их производить на свет, сколько угодно, несмотря на то, что ранее уже была лишена родительских прав. Вот и всё. И никто ей этого не запретит", — пояснила эксперт.

Проблему нужно решать комплексно

На сегодняшний день в России нет комплексных мер, направленных на предотвращение рождения детей женщинами, которые ведут маргинальный образ жизни.

Алкоголь
 

"В других странах, например, для того, чтобы такая женщина могла снова стать матерью, она пройти определённые процедуры, врачей доказать, что она способна быть матерью.

Женщинам, совершившим тяжкое преступление, нужно запрещать иметь детей. Но у нас пока такого закона нет.

Мой посыл не о том, чтобы сделать людям плохо введением данного запрета. Здесь важно принятие комплексных мер, которые касаются не только изменения законодательства, но и работы социальных служб, которые бы контролировали в дальнейшем поведение жизнь таких людей", — заключила эксперт.

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«Я тебя породила, я и убью». Почему женщины убивают своих детей?
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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