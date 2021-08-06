ВЦИОМ: недоверие Путину выразили 33,4% опрошенных

Почти 60% россиян одобрительно оценивают деятельность Владимира Путина на посту президента России, а доверяют ему 61,4%. При этом недоверие лидеру страны выразили 33,4% респондентов.

Такие результаты соцопроса приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения:

Деятельность главы государства одобряют 56,9% опрошенных, а 32% не одобряют;

Работой премьер-министра РФ Михаила Мишустина довольны 39,8% респондентов, а не довольны — 20,3%;

довольны 39,8% респондентов, а не довольны — 20,3%; Рейтинг одобрения правительства ниже: 34,5% россиян одобряют работу кабмина, а 32,3% — не одобряют.

Специалисты ВЦИОМ провели данный опрос в период с 26 июля по 1 августа текущего года. В социологическом исследовании участвовали 11,2 тысячи совершеннолетних респондентов. Людей опрашивали методом случайного подбора телефонных номеров.

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