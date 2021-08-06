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Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов россиян

Общество

В России участились случаи мошенничества, связанные со списанием денег со счетов через банковское приложение с помощью дубликатов сим-карт.

Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов россиян

Ситуацию в интервью изданию RT прокомментировал специалист по информационной безопасности Алексей Лукацкий. По словам эксперта, сделать дубликаты сим-карт аферистам удаётся с помощью офисов или операторов мобильной связи, а также других компаний, которые торгуют такими сим-картами.

Для того чтобы предотвратить такие ситуации, необходимо написать заявление оператору связи о запрете на выпуск дубликата сим-карты.

Данная мера позволит компенсировать все затраты у оператора связи и возложить на него решение прочих проблем, возникших в случае, если им был выпущен дубликат сим-карты несмотря на запрет пользователя мобильной связи, заключил Лукацкий.

Ранее Pravda.Ru сообщала, что в России запустили цифровую платформу "Мошеловка". Ресурс призван выявлять мошенников и бороться с ними.

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Мошенничество: Подделка СИМ-карт. Взлом онлайн-банка по номеру. Как защитить SIM-карту и деньги?
Автор: Снежана Шахова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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