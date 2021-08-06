Суд приговорил брата Алексея Навального к году условно

Преображенский суд Москвы вынес приговор в отношении Олега Навального. Его приговорили к году лишения свободы условно. Брата Алексея Навального наказали по делу о нарушении санитарных норм во время организации несанкционированной акции протеста.

"Суд признал Олега Навального виновным по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий) и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно", — приводит информацию пресс-службы ведомства ТАСС.

Суд ограничил свободу Олега Навального. Ему не дозволяется выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия, покидать столицу и выезжать за пределы Московской области.

Первый приговор по «санитарному делу» озвучили 2 августа в отношении Дани Акеля, который должен будет заплалтить штраф в размере 100 тыс. руб.

Еще раньше был вынесен приговор бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Любови Соболь. Ей назначила наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

Соболь также не дозволяется выходить из дома с 22:00 до 6:00, принимать участие в массовых акциях, выезжать за пределы Москвы и региона.

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