Житель Бишкека напал на девушку за то, что она разговаривала с ним по русски

В детском центре развлечений SMagic в Бишкеке один из посетителей, находясь в нетрезвом состоянии, возмутился тому, что сотрудница разговаривала с ним на русском языке.

В ответ на это мужчина перегнулся через стойку, за которой сидела девушка, и начал ее оскорблять, замахиваться руками и бросил в нее калькулятор. Как сообщается в пояснении к видео, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте центра SMagic, нетрезвый посетитель также ударил сотрудницу.

Инцидент произошел еще 2 августа, однако данная информация до сих пор не придается широкой огласке. В сообщении к видео сотрудники центра обращаются к общественности. Они хотят привлечь внимание к этой проблеме, по скольку приехавшие на место сотрудники милиции никак не отреагировали на происшествие.

После их уезда мужчина вернулся и продолжил оскорблять сотрудницу.

"Самое страшное, то что этот человек сказал что обращайтесь куда хотите мне ни чего не будет. Они не могут оставаться безнаказанными" - написано в публикации в Instagram.

В комментариях также пишут, что ни один подобный случай в Бишкеке ни разу не расследовался по закону. Сотрудники милиции всегда смотрят на подобные инциденты сквозь пальцы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.