Россиянам компенсируют затраты на газификацию

Первый зампредседателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак заявил, что россияне, которые заплатили деньги за подведение газа до своих участков после того, как была объявлена программа бесплатной газификации, смогут получить компенсации. Об этом сообщает РИА Новости.

"Программа (о бесплатном доведении газа до участков) была анонсирована президентом 21 апреля… Прошло около двух месяцев пока все необходимые документы были подписаны, сама программа утверждена", — заявил сенатор.

Он отметил, что за это время многие россияне вынуждены были платить за подключение газа.

По словам Турчака, власти приняли решение компенсировать затраты граждан на подключение газа. Это относится к тем, кто с 21 апреля по настоящее время осуществил подведение газа к участку за свои деньги.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о бесплатной газификации в России. Предполагается завершить первый этап газификации до 2023 года, а второй — до 2030 года. Теперь подведением газа к земельным участкам будет заниматься единый оператор.

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