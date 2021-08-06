Greenpeace призывает власти России перейти на многоразовые упаковки

Greenpeace призвал российские власти отказаться от использования биоразлагаемых упаковок. Экологическая организация направила письмо главам ведомств, ответственных за реализацию проекта.

Напомним, что Россия прорабатывает список изделий, которым необходимо найти альтернативу. Один из списков подготовил Российский экономический оператор (РЭО) для Минпромторга. В нем предлагается заменить пластиковые товары, тары и упаковки на биоразлагаемые изделия.

Greenpeace считает, что

биоразлагаемый материал является одноразовым и может усугубить проблему мусора в России.

В организации пояснили, что любой товар из биопластика является лотереей из-за отсутствия в России единой системы маркировок. Также отсутствует способ утилизации биоразлагаемых изделий.

Биопластик может нести дополнительные риски для окружающей среды. Например,

полимерные изделия частично производятся из сельскохозяйственных культур,

что приведет к увеличению площадей посевов и ухудшению экологии из-за выбросов углекислого газа в атмосферу.

В Greenpeace предложили перейти на многоразовые материалы и оставить перечень рекомендованной к ограничению упаковки открытым.

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