С кастрюлей борща со щавелем и вишнями Юлия Навальная три дня находилась в Покровском лагере, где отбывает свой срок её супруг.
Об этом она известила широкую общественность посредством Instagram, где опубликовала селфи и поделилась впечатлениями:
Как рассказала подписчикам жена заключенного Навального, все три дня положенного Алексею свидания,
"в 100 километрах к востоку от Москвы вдвоем делили борщ и вишни" после того, как всё, что она привезла, было проверено на наркотики и контрабанду, а сама она "подверглась обыску с раздеванием".
Но в целом, по словам Юлии, всё прошло хорошо:
"В покровской колонии это всё очень приличного вида и похоже на 2-х звездочную гостиницу, даже картины на стенах висят".
Состояние супруга тоже не вызвало у нее никаких нареканий. По словам Юлии, он хоть и похудел, но "загорелый и улыбающийся".
Напомним, блогер Алексей Навальный отбывает срок за нарушение режима условного наказания по делу о растрате.
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