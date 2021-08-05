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Экономист Никита Масленников рассказал, как победить бедность в России

Общество

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин утверждает, что субсидии населению позволят снизить уровень бедности в стране в два раза.

Экономист Никита Масленников рассказал, как победить бедность в России

Данное заявление в интервью изданию Pravda. Ru прокомментировал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

"В настоящее время уровень бедности в России составляет 12,1%, что довольно много. Если говорить о сокращении данного показателя в два раза, то нужно выйти на 6%.

В первую очередь усилия правительства нужно направить на разработку комплекса эффективных мер, которые позволят реализовать эту идею", — считает эксперт.

Повысить социальные расходы

По мнению Масленникова, в первую очередь необходимо увеличить расходы государства, причём на несколько сотен миллиардов рублей. Это в расчёте на три года. Повышение социальных расходов — одно из базовых предложений Кудрина. При этом важно, чтобы помощь была адресной. А для этого необходимо запустить институт социального казначейства, который и должен будет отслеживать баланс доходов и расходов в каждом домохозяйстве.

"Это могут быть прямые трансферты, а могут быть социальные контракты, помощь по переводу людей в категорию самозанятых. Социальные контракты предполагают, естественно, и обязательства. Это может быть достаточно серьёзная сырьевая финансовая поддержка, допустим, в течение полугода. За эти полгода человек берёт на себя обязательства повысить свою квалификацию, освоить новую профессию. Это тоже направлено на борьбу с бедностью", — пояснил Масленников.

"Отсечь лишних претендентов"

Ещё одна важная задача — это определиться с имущественным цензом, отметил Масленников. В России на пособия часто претендует граждане, доход которых на самом деле не ниже прожиточного минимума. Просто эти граждане работают неофициально, да к тому же сдают в аренду квартиры, нигде не декларируя свой дополнительный доход.

Бедных будет меньше

Если начать реализовывать весь комплекс этих мер со второй половины текущего года, то уже к концу 2022 года будут видны первые результаты. Однако дать точный прогноз относительно того, насколько удастся снизить бедность, пока трудно.

"Мы можем рассчитывать на то, что если всё правильно будем делать, то снизим уровень бедности гораздо раньше, чем в 2030 году. Скорее всего, к 2024 году показатель бедности сократится в два раза или хотя бы снизится до 8-9% или ниже", — заключил эксперт.

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20 миллионов бедных. Всемирный банк спрогнозировал уровень бедности в России
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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