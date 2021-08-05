Пригожин рассказал о своих политических взглядах

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин отверг предположение СМИ об участии в думских выборах.

Журналист издания Daily Storm поинтересовался у предпринимателя, планирует ли тот участвовать в выборах в Госдуму, а также какие политические силы наиболее близки бизнесмену.

"У Евгения Викторовича никогда не было никаких политических амбиций. С полной уверенностью можем сказать, что он не собирался и не собирается становиться депутатом любого из уровней", — сообщила пресс-служба компании "Конкорд".

Бизнесмен Пригожин является патриотом России, поэтому ему близки соответствующие политические взгляды.

"Он разделяет такие политические взгляды как патриотизм и самопожертвование во имя процветания России. И считает, что сегодня такие люди есть в нашей стране в рядах всех политических партий", — говорится в ответе пресс-службы.

Ранее предприниматель Пригожин утверждал, что выборы в Госдуму должны проходить максимально честно, открыто и прозрачно.