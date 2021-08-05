Отстранённые от работы антипрививочники АО "Щегловский вал" обратились в суд

18 сотрудников АО "Щегловский вал" подали иски в Пролетарский суд Тулы из-за того, что их отстранили от работы без сохранения заработной платы за отказ от вакцинации.

Истцы считают действия предприятия незаконными и просят, чтобы их всё же допустили к исполнению служебных обязанностей, сообщает пресс-служба Управления судебного департамента в Тульской области. Кроме того, работники намерены взыскать недополученный заработок и компенсацию морального вреда.

Рассмотрение дел запланировано на 18 августа.

"Иски ждёт печальная учесть"

Ситуацию с интервью Тульской службе новостей прокомментировал юрист Сергей Сорокин.

По словам эксперта, у сотрудников АО "Щегловский вал" нет шансов на успех, добавив, что "их иски ждёт печальная участь".

Дело в том, что руководство предприятия действуют в соответствии с приказом Главного санитарного врача Тульской области. Кроме того, процедура отстранения работников регламентируется Трудовым Кодексом РФ.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что московским больницам запретили принимать пациентов без прививки от COVID-19.

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