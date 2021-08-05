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Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше

Общество

Ксения Собчак в своём Telegram-канале "Осторожно, новости" тезисно перечислила главные моменты, которые касаются нового статуса белорусской спортсменки.

Тимановская выступила на пресс-конференции в Польше

Кристина Тимановская, выступая перед иностранной прессой, уверила, что находится в безопасности, не жалуется на здоровье и ожидает, что скоро к ней приедет супруг.

"Кристина планирует продолжить карьеру. Завтра она встретится с министром культуры и спорта Польши. Решение за кого выступать — еще не принято. Спортсменка верит, что в ее жизни еще будут Олимпийские игры. Она не могла представить, что такая ситуация может произойти. И всегда планировала выступать за родину. Вернуться домой она готова, если будет гарантирована её безопасность", — пишет Собчак.

Родители пожаловались Кристине на травлю со стороны государственных СМИ Белоруссии. Спортсменке отправляли скрины из Telegram-каналов, где людей призывали выражать своё негодование в адрес спортсменки и её родственников.

В настоящий момент Международный олимпийский комитет выясняет, было ли законным отстранение от сборной Тимановской.

Японские стражи правопорядка ранее сделали всё необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность Кристины. Полиция спешно изолировала её от представителя олимпийского комитета Белоруссии и помогла добраться до Польши, сделав при этом хитрый манёвр. Тимановская в последний момент поменяла билеты и села на другой самолёт.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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