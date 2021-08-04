Мама из Севастополя рассказала, что можно купить на "школьные" выплаты

Единовременные выплаты, о которых распорядился президент Владимир Путин, направляют севастопольцам. Родители школьников получают по 10 тысяч рублей на ребёнка. Таким образом власти поддерживают семьи после падения доходов из-за пандемии.

Журналисты ФАН побеседовали с жительницей Севастополя Софией Коротковой. Ей деньги на карту пришли в 10 утра. Мама второклашки не ожидала, что "школьные" выплаты поступят так скоро, а потому пару минут думала, кто эти деньги прислал. София пошутила, что на них ей захотелось купить шампанское.

Она сказала, что ребёнка невозможно собрать в школу на 10 тысяч, но это всё равно помощь. София объяснила:

"Один только хороший эргономичный рюкзак стоит 6000 рублей. А кофточки? А юбочки? А канцелярка вся? Но, однозначно, эти деньги — большая помощь. Даже тем, у кого один ребенок-школьник, а уж для тех — у кого больше, так вообще почти манна небесная".

Выплаты можно получить на ребёнка от шести до 18 лет. Кроме того, деньги полагаются людям с ограничениями по здоровью, которые пока учатся в школе. Подать заявление можно на "Госуслугах" или в Пенсионном фонде.

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