Тимановская на следующей Олимпиаде выступит за Польшу или Австрию?

Если легкоатлетка Кристина Тимановская получит новое гражданство быстрее чем за три года до следующих Олимпийских игр, которые пройдут в 2024 году в Париже, то сможет принять участия в соревнованиях уже под чужим флагом.

Об этом изданию ТАСС сообщил представитель пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Ранее белорусский олимпийский комитет совместно с тренерами спортсменки решили освободить ее от участия в первенстве в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Далее спортсменка начала сопротивляться своему возвращению в Белоруссию и заявила, что ее пытаются вернуть на родину силой. Она записала видео, в котором попросила у Международного олимпийского комитета защиты.

В ответ Чехия и Польша предложили Кристине Тимановской политическое убежище. Однако уроженка Белоруссии восточноевропейским странам предпочла Австрию, куда улетела во вторник из Токио.

Теперь обсуждается вопрос о выдаче спортсменке гражданства и ее дальнейшая спортивная карьера под флагом другого государства.

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