В Санкт-Петербурге водитель пытался выгнать из маршрутки инвалида с ДЦП

В Санкт-Петербурге водитель маршрутки хотел выгнать инвалида с детским церебральным параличом. Неугодным пассажиром оказался программист Иван Бакаидов, которого Forbes включил в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет. О ситуации Бакаидов рассказал во ВКонтакте.

Водитель, его Иван Бакаидов описал как "кавказского деда", решил, что человек рядом с инвалидом — его сопровождающий. Маршрутчик спросил:

"Зачем ты его притащил?".

За проезд Иван Бакаидов не платил, так как у него есть льготы. Три года никого это не смущало. Только этот водитель маршрутки остановился на светофоре и просил инвалида выйти. Тогда за него вступился один из пассажиров:

"Поднимается с задних сидений мужик, огромный бритый мужик с бородой в наколках, идет к водителю, я думаю: "ща убивать будет”. Спрашивает: "Ну че ты к инвалиду пристал?".

Сначала "кавказский дед" упирался, но потом вернулся на место.

Иван Бакаидов призвал не нападать на человека, который не может ответить.

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