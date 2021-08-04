Семьям жертв ЧП на химкомбинате в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей

Власти Ростовской области окажут единовременную помощь родным семи работников федерального казённого предприятия «Комбинат Каменский», погибших в результате случившегося там пожара.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 4 августа губернатор Василий Голубев распорядился выплатить семьям жертв ЧП на химкомбинате по 1 млн рублей.

Напомним, вечером 29 июля в одном их цехов комбината в Каменске-Шахтинском загорелись изделия. В результате происшествия семеро работников предприятия были госпитализированы с ожогами до 100% тела. Впоследствии все пострадавшие скончались.

Минпромторг России начал проверку в связи с пожаром. Региональное СУ СКР возбудило по факту ЧП на химкомбинате уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов".

В СМИ появилась информация, что ЧП в Каменске-Шахтинском произошло из-за нарушения технологического процесса на комбинате вследствие недостаточной квалификации его рабочих.

Администрация Каменска-Шахтинского объявила 4 августа днем траура по жертвам происшествия.

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