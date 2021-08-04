Любови Соболь не удалось переписать на мужа свое имущество

Брачный договор сторонницы блогера Алексея Навального Любови Соболь и ее супруга Сергея Мохова был признан недействительным по решению суда, сообщает пресс-служба компании "Конкорд".
На сайте Симоновского суда появилась информация о том, что в рамках дела об оспаривании брачного договора Соболь и Мохова апелляционная жалоба ответчика была возвращена. Другими словами, решение о признании недействительным контракта между супругами формально вступило в законную силу.
"Юридическая служба компании "Конкорд" информирует, что намерена подать заявку на изготовление двух заверенных копий решения с отметкой о вступлении в законную силу для ФССП и нотариуса", — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Москвы взыскал с "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК — организация, выполняющая функции иноагента, экстремистская организация), Алексея Навального и Любови Соболь по 29,2 млн рублей. Сторонница блогера в попытке избежать взыскания переписала на своего супруга значительную часть имущества, включая шубы, серьги, сумки, мебель и техника, однако это не помогло ей избежать ответственности.
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