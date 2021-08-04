Жительница английского Портсмута, Бекки Роудс, случайно узнала, что её потерянная сестра живёт рядом. Об этом расскали журналисты Daily Mirror.
Бекки Роудс удочерили, когда она была малышкой. Биологическая мама страдала из-за плохого здоровья и решила, что не сможет вырастить ребёнка. Через три года женщина родила ещё одну дочку, тоже отдала её в другую семью. Приёмная мама Бекки Роудс рассказала ей о сестре, но найти Кейт Браун не получалось.
Ей не говорили о существовании сестры. Зато у Кейт Браун были тёплые отношения со сводным братом. Приёмные родители отказались от Джона Ньюхэма из-за "трудного характера". Кейт Браун повзрослела и отправилась искать брата, при этом узнала, что у неё есть ещё и сестра.
Так сёстры искали друг друга несколько лет. У 54-летней Кейт Браун получилось встретиться и с Джоном, и с 57-летней Бекки. Оказалось, что она жила по соседству, менее чем в пяти километрах. Две сестры и брат дружат до сих пор. Также сёстры встречаются с биологической мамой раз в неделю.
Кейт призналась:
"Мы навёрстываем упущенное".
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