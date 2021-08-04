Родная соседка: женщина искала сестру много лет, но нашла её случайно

Жительница английского Портсмута, Бекки Роудс, случайно узнала, что её потерянная сестра живёт рядом. Об этом расскали журналисты Daily Mirror.

Бекки Роудс удочерили, когда она была малышкой. Биологическая мама страдала из-за плохого здоровья и решила, что не сможет вырастить ребёнка. Через три года женщина родила ещё одну дочку, тоже отдала её в другую семью. Приёмная мама Бекки Роудс рассказала ей о сестре, но найти Кейт Браун не получалось.

Ей не говорили о существовании сестры. Зато у Кейт Браун были тёплые отношения со сводным братом. Приёмные родители отказались от Джона Ньюхэма из-за "трудного характера". Кейт Браун повзрослела и отправилась искать брата, при этом узнала, что у неё есть ещё и сестра.

Так сёстры искали друг друга несколько лет. У 54-летней Кейт Браун получилось встретиться и с Джоном, и с 57-летней Бекки. Оказалось, что она жила по соседству, менее чем в пяти километрах. Две сестры и брат дружат до сих пор. Также сёстры встречаются с биологической мамой раз в неделю.

Кейт призналась:

"Мы навёрстываем упущенное".

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