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Обломки Boeing A321, севшего в кукурузном поле, до сих лежат на месте аварии

Общество

"AirPublic" опубликовал в соцсети "ВКонтакте" фотографии и координаты обломков знаменитого Boeing A321, который посадил на кукурузном поле пилот "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов.

Обломки Boeing A321, севшего в кукурузном поле, до сих лежат на месте аварии

Оказывается, их до сих пор не убрали. Более того, обломки даже не охраняются. Любой желающий может забраться в кабину пилотов. Один из пользователей предположил, что скорее всего, корпус просто разберут на детали.

Корреспонденту URA.RU пока не удалось связаться с пресс-службой "Уральских авиалиний", чтобы получить информацию о дальнейшей судьбе самолёта.

Напомним, что 15 августа пилоту Дамиру Юсупову удалось посадить самолет Airbus А321 с отказавшим двигателем, благодаря чему удалось избежать человеческих жертв. На борту самолёта находилось 233 человека. Проблемы с двигателем возникли из-за столкновения борта со стаей чаек.

Указом президента РФ Юсупову было присвоено звание Героя России.

"Уральские авиалинии" выплатили членам экипажа самолёта премии.

Юсупов заявил, что болеет за "Спартак". Через некоторое время "Уральские авиалинии" стали официальным перевозчиком ФК "Спартак-Москва".

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ТАЙНО ПРОБРАЛИСЬ НА МЕСТО ПОСАДКИ А321 В ЖУКОВСКОМ ✈ РАЗБИРАЕМ ОБЛОМКИ САМОЛЁТА НА ПОЛЕ
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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