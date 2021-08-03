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Мария Арбатова порадовалась за американку, забеременевшую в тюрьме

Общество

В сентябре американские власти приняли закон, по которому калифорнийских заключённых размещают согласно их гендерной идентичности.

Мария Арбатова порадовалась за американку, забеременевшую в тюрьме

Также поступают

  • в Коннектикуте,
  • Рой-Айленде,
  • Нью-Йорке,
  • Массачусетсе.

Феминистическая организация "Фронт освобождения женщин" сообщила о последствиях нововведения: в тюрьме женщина забеременела от трансгендерной соседки по камере.

Писательница и общественный деятель Мария Арбатова прокомментировала для Pravda. Ru закон и инцидент:

— С одной стороны, я радуюсь за женщину, которая забеременела от желанного партнёра. Партнёр или партнёрша — это уже всё равно.

С другой стороны, я думаю, что пока человечество ещё не совсем привыкло к новой степени свободы половой самоидентификации, правил не будет нигде, даже в самых продвинутых странах. И люди должны быть к этому готовы. Потому что человечество очень медленно освобождается от своих предрассудков. В настоящий момент только у женщин отменили список запрещённых профессий.

История самоидентификации будет ещё дольше, ещё сложнее. Сегодня это кажется смешным, парадоксальным, но у наших внуков уже не будет такого вопроса, такой проблемы.

Поэтому как ни относись к тому, что некоторые люди колеблются в своей идентичности, самое важное, чтобы их права были защищены.

Если это беременность не в ситуации изнасилования, то дай Бог им всем здоровья.

Своё несогласие с мнением западных феминисток о том, что могло иметь место изнасилование, а раздача презервативов в тюрьме — это издевательство, Мария Арбатова выразила следующим образом:

— Не бывает западных и восточных феминисток. Бывают конкретные спикеры, которые могут считать, что угодно, независимо от того, где они живут. Считать это изнасилованием или нет, можно только в результате суда, который будет заседать по заявлению данной заключённой, будет проведена биологическая экспертиза.

Без биологической экспертизы довольно сложно обвинить человека в изнасиловании.

Что касается презервативов, это тоже очень новая идея — раздавать презервативы в женской тюрьме. Кому их там на что надевать?

Это настолько пока эксклюзивная ситуация, что пока это не устаканится, трансгендерам лучше в тюрьму не попадать.

У нас ведь тоже есть девочка, переделанная в мальчика, которая бесконечно обсуждается, её гоняют по тюрьмам, по зонам. И не понятно, как она там выживет.

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Мария Арбатова: трагедии и соблазны Америки
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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