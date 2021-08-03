Латвийский депутат предложил отстреливать нелегалов на белорусской границе

Член латвийского сейма Янис Домбрава выразил мнение о том, что пограничники должны получить право, в случае необходимости, открыть огонь по нелегальным мигрантам на белорусской границе, сообщает РИА Новости.

В связи с напряжёнными отношениями между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и правительствами прибалтийских республик, в последних ухудшилась обстановка с мигрантами. Если ранее, по словам белорусского лидера, его страна являлась "щитом", загораживающим соседей от приезжих из Азии и Африки, то теперь Лукашенко начал сомневаться в целесообразности подобной защиты.

Вслед за Литвой, наиболее пострадавшей от масштабного потока нелегальных мигрантов, принять меры по усилению границы готовится и Латвия. Сейчас в латвийском сейме обсуждается возможность применения оружия против беженцев, которые будут пытаться незаконно пересечь границу. Янис Домбрава считает, что данная мера вполне обоснована, если:

"большое количество людей неизвестного происхождения въезжает из не очень дружелюбной к нам страны".

По его мнению, у военных, находящихся в сложной ситуации на государственной границе, нет времени идентифицировать каждого движущегося им навстречу нелегала, будь то террорист или мигрант.

"Задача пограничников — защищать наши границы", — заключил политик.

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